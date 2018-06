Garmisch-Partenkirchen (dpa) - Für den schwer gestürzten Norweger Tom Hilde ist die Skisprung-Saison vorzeitig beendet. «In diesem Winter werde ich Stand heute nicht mehr springen», sagte Hilde auf einer Pressekonferenz vor dem Neujahrsspringen in Garmisch-Partenkirchen.

Der 24-Jährige, der sich am vergangenen Freitag bei seinem schweren Sturz im Auftaktspringen der 60. Vierschanzentournee in Oberstdorf den achten Rückenwirbel gebrochen hatte, wird an diesem Montag zu weiteren Untersuchungen in die Heimat reisen.

«Momentan habe ich keine Schmerzen. Aber ich merke, dass mit meinem Rücken etwas nicht stimmt. Ich kann mich nicht auf die Seite drehen», berichtete Hilde. Der Norweger, der zum erweiterten Favoritenkreis der Tournee gehört hatte, war am Vorabend aus dem Krankenhaus in Immenstadt entlassen worden. Er hatte den Silvesterabend mit seinen norwegischen Teamkollegen verbracht.