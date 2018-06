Göppingen (dpa) - Ein Silvesterböller hat einen 27 Jahre alten Mann in Göppingen in der Neujahrsnacht getötet. Der Knallkörper war in der Hand des Mannes explodiert. Der 27-Jährige starb noch im Rettungswagen. Der tödliche Böller, den der Mann nach ersten Erkenntnissen selbst mitgebracht hatte, war wohl nicht im freien Handel zu kaufen. Die Polizei ermittelt noch, ob ihn der Mann möglicherweise selbst gebaut hat. Bei der Explosion wurden auch ein 20 Jahre alter Mann schwer und ein 39-Jähriger leicht verletzt.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.