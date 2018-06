Vitt (dpa) - Gedenkgottesdienst für die Opfer des Küstenabbruchs am Kap Arkona: Am Silvesterabend in Vitt auf Rügen nahmen etwa 90 Menschen daran teil. Es wurde eine Kerze für das wahrscheinlich tote zehnjährige Mädchen angezündet, wie Pfarrer Christian Ohm der dpa sagte. Für die Mutter und die Schwester, die bei dem Unglück am zweiten Weihnachtstag verletzt wurden, sowie für den Familienvater und die Rettungskräfte brannten weitere Kerzen. Die Suche nach der zehnjährigen Katharina ruht derzeit, weil Hochwasser die Arbeiten behindert.

