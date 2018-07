Offenbach (dpa) - Am Montag ist es anfangs nur im Südosten aufgelockert bewölkt. Das Regengebiet über dem übrigen Deutschland verlagert sich im Tagesverlauf nach Südosten.

Dahinter kommt es von Nordwesten bei rasch wechselnder Bewölkung zu Schauern, auch vereinzelte kurze Gewitter sind möglich, so der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Offenbach. In den Gipfellagen der Mittelgebirge oberhalb etwa 1000 Meter geht der Regen in Schnee über.

Mit Temperaturen zwischen 6 und 12 Grad bleibt es zunächst sehr mild, im Tagesverlauf gehen die Temperaturen von Nordwesten her zurück. Der Südwestwind weht mäßig bis frisch mit starken Böen, im höheren Bergland sowie später auch an der Nordsee sind Sturmböen möglich.