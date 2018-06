Bremen (SID) - Sportdirektor Klaus Allofs vom Fußball-Bundesligisten Werder Bremen hat eine Verpflichtung des Österreichers Zlatko Junuzovic (Austria Wien) während der laufenden Wintertransferperiode ausgeschlossen. "Wir haben nicht vor, in dieser Transferperiode etwas zu verändern", sagte Allofs dem Fachmagazin kicker, "wir sind überall gut besetzt." Grundsätzliches Interesse an dem 24 Jahre alten Mittelfeldallrounder dementierte Allofs nicht: "Wir haben ihn beobachtet, wie auch andere. Es ist noch zu früh, etwas Konkretes zu sagen." Zuletzt hatte auch Junuzovic, dessen Vertrag in Wien im Sommer ausläuft, einen Kontakt zwischen seinem Manager und den Hanseaten bestätigt.