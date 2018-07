Köln (SID) - Der Vertragspoker zwischen dem Fußball-Bundesligisten Schalke 04 und dem peruanischen Nationalspieler Jefferson Farfán geht auch im neuen Jahr weiter. "Die Forderungen seines Beraters konnten wir nicht erfüllen. Ich hoffe noch, dass da eine Einsicht einkehrt und es womöglich noch eine Chance auf eine Vertragsverlängerung gibt", sagte Schalke-Trainer Huub Stevens der Sport Bild.

Sein Angebot an Farfán hatte Schalke 04 in der vergangenen Woche zurückgezogen. Der Vertrag des Offensivspielers läuft am 30. Juni aus, die Gelsenkirchener haben bereits einen möglichen Ersatz verpflichtet: Chinedu Obasi wurde von 1899 Hoffenheim ausgeliehen.