New York (dpa) - 68 Demonstranten der «Occupy Wall Street»-Bewegung sind in der Silvesternacht in New York festgenommen worden. Das bestätigte ein Polizeisprecher der Nachrichtenagentur dpa in New York. Die Polizei war kurz vor dem Jahreswechsel eingeschritten, als «Occupy»-Demonstranten in den Zucotti Park zurückzukehren versuchten. Die Parkanlage, in der sich die Bewegung traf, Experten anhörte und Strategien besprach, war vor sechs Wochen von der Stadt geräumt worden.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.