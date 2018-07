Kap Arkona (dpa) - Die Suche nach dem verschütteten Mädchen auf Rügen ist am Abend erneut unterbrochen worden. An der betroffenen Steilküste am Kap Arkona kam es zu einem weiteren Küstenabbruch. Die Helfer waren in Gefahr und wurden deshalb abgezogen. An diesem Dienstag wird entschieden, wie es mit der Suche nach der zehnjährigen Katharina weitergeht. Die rund 20 Einsatzkräfte des Technischen Hilfswerks und der Freiwilligen Feuerwehr hatten stundenlang nach dem Kind gesucht, das vor einer Woche bei einem Spaziergang am Strand unterhalb der Steilküste verschüttet worden war.

