Innsbruck (SID) - Skisprung-Ikone Sven Hannawald fürchtet nach den zwei Siegen des Österreichers Gregor Schlierenzauer wieder um seinen historischen Rekord bei der Vierschanzentournee. "Schlierenzauer ist eine Maschine. Ich denke, Gregor kann in diesen Tagen nichts mehr erschüttern", schreibt der 37-Jährige in seinem Blog auf www.eurosport.yahoo.de. Hannawald hatte vor zehn Jahren als bislang einziger Springer alle vier Wettbewerbe der Tournee gewonnen.

Nun schickt sich der erst 21 Jahre alte Schlierenzauer an, das Kunststück zu wiederholen. "Er lässt wirklich gar nichts anbrennen. Gregor hat sich im Laufe der Saison kontinuierlich gesteigert", schrieb Hannwald. Die Hoffnungen des Deutschen ruhen nun auf dem Gesamt-Zweiten Andreas Kofler (Österreich). "Er ist der einzige Springer, der ihn überflügeln kann. Andreas springt auf Augenhöhe, alleine das Glück stand ihm bisher nicht zur Seite", so Hannawald.

In diesem Jahr gibt es für Siege an allen Schanzen erstmals einen Jackpot von einer Million Schweizer Franken (810.000 Euro). "Schlierenzauer ist ein heißes Eisen für den Jackpot", sagt Hannwald, der schon vor sechs Jahren seinen Rekord beinahe verloren hatte: "Damals verpasste Janne Ahonen den Triumph in Bischofshofen um 0,2 Punkte. Ich bin Martin Höllwarth heute noch dankbar."