Hamburg (dpa) - Bei einem Großbrand in einer Lagerhalle in Hamburg sind 2000 Tonnen Kautschuk und 10 000 Liter Heizöl in Flammen aufgegangen. 20 Gasflaschen explodierten, drei gasbetriebene Gabelstapler wurden ebenfalls ein Raub der Flammen. Die Brandursache ist noch unklar. Tonnenweise geschmolzener Kautschuk behindert jetzt die Aufräumarbeiten. Das Material habe sich mit dem Löschwasser vermischt und sei in Gräben gesickert, sagte ein Sprecher der Umweltbehörde. Diese Mischung habe aber keine giftige Wirkung.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.