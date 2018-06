Berlin (SID) - Das erste Training von Michael Skibbe beim Fußball-Bundesligisten Hertha BSC ist bei den Fans auf geringes Interesse gestoßen. Gerade mal 30 Anhänger hatten sich am Dienstag auf dem Gelände am Olympiastadion eingefunden, als der neue Trainer die Profis um 10.18 Uhr zur ersten Einheit über den Platz schickte. Dagegen sorgten zehn Kamerateams und rund 50 Journalisten für einen großen Medienrummel.

Zuvor hatte sich Manager Michael Preetz in der Kabine an die Mannschaft gewandt und den neuen Cheftrainer kurz vorgestellt. "Wir hatten mit Markus Babbel eineinhalb erfolgreiche Jahre. Jetzt hoffen wir, dass Michael Skibbe diese Arbeit fortführt und vielleicht noch einen drauf setzt", sagte Preetz.

Im Anschluss richtete auch Skibbe das Wort an die Mannschaft und schwor die Spieler auf Abstiegskampf ein. "Ich habe die Spiele der Hertha verfolgt und kenne die Mannschaft. Das Team hat eine gute Hinrunde gespielt", sagte Skibbe, der dem Kader sein Vertrauen aussprach. "Es gibt zunächst keine Neuzugänge. Wenn aber der Zeitpunkt kommt, an dem wir an kleinen Stellschrauben drehen müssen, werden wir das tun", sagte der Coach, der Wert darauf legt, dass die Spieler ihn siezen und mit "Trainer" ansprechen.

An der Seite von Skibbe leitete dessen langjähriger Assistent Edwin Boekamp die leichten Lockerungsübungen der gut einstündigen ersten Einheit. Wie der Verein mitteilte, ist Boekamp nun auch offiziell Co-Trainer Skibbes, er erhält wie der Chef einen Vertrag bis Sommer 2014. Skibbe und Boekamp haben schon bei mehreren Vereinen zusammengearbeitet.

Zum Trainingsauftakt konnte Skibbe alle 27 Profis begrüßen. Auch die Südamerikaner Adrian Ramos, Raffael und Ronny waren pünktlich zur Stelle. Ronny hatte sogar auf seinen Heimaturlaub in Brasilien verzichtet, um in Berlin an seiner Fitness zu arbeiten. Auf bessere Zeiten darf vor allem Patrick Ebert hoffen: Skibbe stellte dem unter Babbel formschwachen Klub-Urgestein einen neuen Vertrag ab Sommer 2012 in Aussicht.

Skibbe hat alle Hände voll zu tun. Dem neuen Chefcoach bleiben nur 18 Tage bis zum Rückrundenstart am 21. Januar beim 1. FC Nürnberg. Bis dahin bestreitet Hertha am Freitag (14.00 Uhr) im eigenen Amateurstadion ein erstes Testspiel gegen den Drittligisten VfL Osnabrück. Anschließend geht es vom 7. bis 14. Januar ins Trainingslager nach Belek an die türkische Riviera.