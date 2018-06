Doha (dpa) - Jupp Heynckes setzt beim FC Bayern München große Erwartungen in das Comeback von Fußball-Nationalspieler Bastian Schweinsteiger. «Er ist der Spieler im Mittelfeld, der den Ton angibt», sagte der Trainer des Bundesliga-Spitzenreiters im Trainingslager in Katar.

Zudem verkörpere Schweinsteiger den «Hunger nach Erfolg», den Heynckes von allen Spielern fordert. Es sei sinnvoll gewesen, dass der Nationalspieler nach seinem Schlüsselbeinbruch nicht mehr vor der Winterpause zum Einsatz gekommen sei, betonte Heynckes: «So war es besser, wir haben große Aufgaben vor uns in der Rückrunde.» Der Trainer hofft zudem, dass dann auch Arjen Robben «verletzungsfrei» bleibt: «Er ist ein Spieler, der Spiele durch eine außergewöhnliche Aktion entscheiden kann».

Heynckes bezeichnete Titelverteidiger Borussia Dortmund als «größten Rivalen» im Kampf um die Meisterschaft. Man dürfe aber auch «Schalke und Gladbach nicht unterschätzen». Der Trainer warnte davor, schon jetzt zu viel vom Champions-League-Finale am 19. Mai in München zu träumen. «Wir sollten nicht irgendwelche Dinge im Kopf haben, die noch weit in der Ferne liegen», erklärte Heynckes.

Katar bezeichnete er als «optimales Winterquartier». Es sei zudem eine «optimale Situation», dass alle Profis gesund seien und er mit dem kompletten Kader arbeiten könne. Am Mittwoch soll auch Abwehrspieler Rafinha in die Vorbereitung einsteigen. Der Brasilianer konnte wegen Visa-Problemen erst am Dienstag den Flug nach Doha antreten.