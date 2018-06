Hoffenheim (SID) - Fußball-Bundesligist 1899 Hoffenheim hat den Mittelfeldspieler Dominik Kaiser langfristig gebunden. Der zum Saisonende auslaufende Vertrag des 23-Jährigen wurde bis zum 30. Juni 2014 verlängert. Der gebürtige Mutlanger kam im Sommer 2009 nach Hoffenheim und hat seitdem in der Oberliga, der Regionalliga sowie der Bundesliga insgesamt 67 Partien für Hoffenheim absolviert. Seit Sommer 2011 gehört Kaiser dem Bundesliga-Kader an und kam in der Hinrunde achtmal zum Einsatz.

"Dominik hat eine tolle Entwicklung gemacht und ist für uns ein Spieler, dem wir auch in den nächsten Jahren einiges zutrauen", sagte Manager Ernst Tanner. Ähnlich sieht es Trainer Holger Stanislawski: "Mit seinem Talent und seiner Einstellung kann er viel erreichen und gleichzeitig dem Team helfen."