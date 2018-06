London (dpa) - Nach dem Fund von vier Leichen in einem Haus in England haben sich die Hinweise auf eine Familientragödie verdichtet. Nach ersten Vermutungen soll der 42 Jahre alte Mann die Todesschüsse auf drei Frauen abgegeben haben. Er hatte zuvor mit Selbstmord gedroht. Bei den drei toten Frauen handelt es sich um seine Partnerin, sowie deren Schwester und Nichte. Die Leichen waren gestern in dem Haus in der Grafschaft Durham gefunden worden. Die Schüsse fielen vermutlich am späten Neujahrstag. Drei weitere Menschen konnten während der Bluttat flüchten.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.