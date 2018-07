Kingston (SID) - Jamaikas Supersprinter Usain Bolt startet gesund und mit einem neuen Ernährungsprogramm in die Vorbereitung auf die Olympischen Spiele in London 2012. Der Konkurrenz erstmals zeigen wird sich der Weltrekordhalter über 100 und 200 Meter im Februar bei einigen Wettkämpfen in seiner Heimat. Das sagte Bold der Nachrichtenagentur Reuters in einem Interview.

"Ich laufe immer ein paar 400-Meter-Rennen vor der Saison und werde damit im Februar beginnen", sagte Bolt. Auch in der Vergangenheit zeigte sich der Olympiasieger oft bereits Ende Januar oder Anfang Februar bei einigen Rennen, um das Training zu unterbrechen. Im vergangenen Jahr konnte Bolt die Saison allerdings aufgrund einer Verletzung erst im Mai beginnen. "Letztes Jahr war hart. Ich begann die Saison leicht verletzt und musste viele Dinge ändern", so Bolt.

Wann der Jamaikaner die ersten Sprintrennen bestreitet, steht noch nicht fest, auch der gemeinsame Vorbereitungsauftakt mit Trainingspartner und 100-Meter-Weltmeister Yohan Blake sei noch nicht terminiert, sagte Bolt, der den WM-Titel über die 100 Meter aufgrund eines Fehlstarts an Landsmann Blake verloren hatte. "Ich werde meine Saison auf jeden Fall in Jamaika eröffnen. Ansonsten weiß ich noch nicht, was ich machen werde", so Bolt.