Husum (dpa) - Vier Monate nach dem Start ihrer Südamerika-Umrundung hat Extrem-Paddlerin Freya Hoffmeister Kap Horn erreicht. Die Husumer Geschäftsfrau kurve allein in einem kleinen Kajak um die Südspitze der chilenischen Felseninsel Isla Hornos, wie sie in ihrem Internet-Blog mitteilte. Die Umrundung von Kap Horn gilt wegen ständiger Stürme, starker Strömungen und Eisbergen als äußerst gefährlich. Freya Hoffmeister war am 31. August zu ihrer 22 000 Kilometer langen Tour gestartet. Sie will den Kontinent in drei Etappen gegen den Uhrzeigersinn umrunden.

