Zagreb (dpa) - Maria Höfl-Riesch ist beim Slalom in Zagreb geschwächt von einer Erkältung im zweiten Durchgang ausgeschieden. Der Sieg beim Weltcup in Kroatien ging wieder einmal an die Österreicherin Marlies Schild.

Es war für Schild der 34. Weltcup-Erfolg, der 32. im Slalom. Zweite wurde die Slowenin Tina Maze vor der Österreicherin Michaela Kirchgasser. Beste Deutsche war nach dem Aus von Höfl-Riesch Lena Dürr auf dem zwölften Platz. Christina Geiger als 15. und Fanny Chmelar als 19. holten ebenfalls Weltcup-Punkte. Wie zuletzt in Courchevel 2010 gab es kein deutsches Top-10-Ergebnis.