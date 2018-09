Köln (SID) - Ohne Altmeister Martin Schmitt wird die 60. Vierschanzentournee in Innsbruck fortgesetzt. Die Qualifkation für das dritte Springen beginnt um 13.45 Uhr. Nach zwei Springen führt der Österreicher Gregor Schlierenzauer die Gesamtwertung an.

Nach der Absage des Ski-Weltcups in München starten die Ski-Rennläuferinnen mit dem Weltcup in Zagreb ins neue Jahr. Auch Doppel-Olympiasiegerin Maria Höfl-Riesch will trotz einer Erkältung beim Slalom in der kroatischen Landeshauptstadt an den Start gehen.

Die verbliebenen zwölf deutschen Langläufer gehen im italienischen Toblach auf die abschließenden fünf Etappen der Tour de Ski. Die Männer gehen ab 12.45 Uhr in der klassischen Technik in die Loipe, die Frauen folgen ab 15.45 Uhr.

Nach der Trennung von Markus Babbel kurz vor Weihnachten startet Aufsteiger Hertha BSC um 10.00 Uhr mit dem neuen Trainer Michael Skibbe in die Vorbereitung auf die Rückrunde der Fußball-Bundesliga. Daneben nehmen zehn weitere Erstligisten nach der Weihnachtspause das Training wieder auf.