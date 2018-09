Kairo (dpa) - In Ägypten beginnt heute die dritte und letzte Etappe der Parlamentswahl. Gewählt wird in neun Provinzen - auch auf dem Sinai, wo das Tourismusgewerbe seit dem erzwungenen Abgang von Präsident Husni Mubarak im Februar viel Geld verloren hat. Die Bürger haben zwei Tage Zeit, um ihre Stimmzettel abzugeben. Eine Woche später folgt dann die Stichwahl in allen Bezirken, in denen niemand die absolute Mehrheit erreicht hat. Nach den bisherigen Wahlgängen liegen die sogenannten moderaten Islamisten vorne, gefolgt von den radikalen Islamisten. Die Liberalen spielen nur eine Nebenrolle.

