Offenbach (dpa) - Heute bleibt es im Süden und Südosten bis zum Abend noch meist trocken. Sonst zieht von Nordwesten rasch neuer Regen auf, in den Gipfellagen der Mittelgebirge fällt anfangs Schnee, dann steigt die Schneefallgrenze aber vorübergehend auf über 1000 m an.

Die Tageshöchsttemperatur liegt nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes (DWD) zwischen 5 und 11 Grad. Der südliche bis südwestliche Wind nimmt von Nordwesten her an Stärke zu mit teils schweren Sturmböen bis ins Binnenland. An der Küste und im höheren Bergland sind orkanartige Böen und in exponierten Lagen Orkanböen möglich.