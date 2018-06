Frankfurt/Main (dpa) - Nach seinem starken Jahresauftakt hat der Dax am Mittwoch unter Gewinnmitnahmen gelitten. Der deutsche Leitindex, der in den ersten beiden Handelstagen des neuen Jahres um rund viereinhalb Prozent zugelegt hatte, verlor 0,89 Prozent auf 6111,55 Punkte.

Bei den Indizes der zweiten Reihe fielen die Abschläge etwas moderater aus: So büßte der MDax mittelgroßer Werte 0,42 Prozent auf 9190,12 Punkte ein, und der TecDax sank um 0,59 Prozent auf 706,99 Punkte.

Händlerin Anita Paluch von Gekko Global Markets sah die Sorgen um die Schuldenkrise der Eurozone wieder etwas auf dem Vormarsch. Immerhin stehe im ersten Quartal die Refinanzierung von insgesamt 157 Milliarden Euro an Staatspapieren an. Die Aufnahme neuer Anleihen am Markt werde entsprechend interessiert verfolgt. Aus Deutschland kamen indes positive Signale: Der Bund hat seine erste Anleihe-Auktion im neuen Jahr unfallfrei über die Bühne gebracht. Zudem honorierten die Kapitalmärkte die Sanierungsbemühungen vom Schuldensünder Portugal. Das pleitebedrohte Euro-Land bekam frisches Geld zu den niedrigsten Zinsen seit dem Hilfsantrag im April vergangenen Jahres.

Der Bankensektor stand angesichts einer kritisch betrachteten Kapitalerhöhung der italienischen Unicredit unter Druck. Größter Dax-Verlierer waren demzufolge die Commerzbank-Papiere mit einem Minus von 4,97 Prozent auf 1,28 Euro. Als Belastung verwiesen Börsianer vor allem auf einen hohen Abschlag bei der Kapitalerhöhung der Unicredit. Die Aktien der Deutschen Bank sackten um 3,44 Prozent ab.

Nordex-Titel rutschten im TecDax um 4,54 Prozent ab, nachdem Wettbewerber Vestas erneut die Anleger enttäuscht hatte. Der dänische Windkraftanlagenbauer hatte seine Prognosen für 2011 zum zweiten Mal seit Oktober gesenkt.

Auch die übrigen Börsen gaben nach. Der EuroStoxx 50 fiel um 1,67 Prozent auf 2349,89 Punkte. In Paris und London sanken die Aktienkurse ebenfalls. In New York lag der Leitindex Dow Jones zum europäischen Handelsschluss etwa 0,20 Prozent im Minus.

Am Rentenmarkt verharrte die durchschnittliche Rendite der börsennotierten Bundeswertpapiere auf 1,57 Prozent. Der Rentenindex Rex fiel um 0,07 Prozent auf 130,96 Punkte. Der Bund Future sank um 0,17 Prozent auf 138,05 Punkte. Der Eurokurs fiel. Die Europäische Zentralbank setzte den Referenzkurs auf 1,2948 (Dienstag: 1,3014) Dollar fest. Der Dollar kostete damit 0,7723 (0,7684) Euro.