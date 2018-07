New York (dpa) - Der Dow Jones hat es nach einem schwachen Start noch ins Plus geschafft. Neben der moderaten Erholung der anfänglich schwachen Bankenwerte stützten die Kursgewinne bei den Autobauern und Einzelhändlern. Der Dow Jones schloss 0,17 Prozent fester bei 12 418 Punkten. Der Euro blieb im New Yorker Handel unter der 1,30-Dollar-Marke und kostete zuletzt 1,2944 Dollar.

