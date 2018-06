Berlin (dpa) - Bundespräsident Wulff hat sich im TV-Interview mit ARD und ZDF zu den Vorwürfen um seinen Hauskredit und die anschließende versuchte Einflussnahme auf Medien geäußert. Er sei nicht bereit, zurückzutreten. Er übe sein Amt mit Freude aus und wisse, dass er nichts Unrechtes getan habe. Verfolgen Sie die aktuellen Entwicklungen im Live-Ticker.

[21:02] +++ Den Auftritt von Bundespräsident Wulff vor Millionenpublikum hat der Tübinger Medienforscher Bernhard Pörksen als gelungen bewertet. «Das war ein öffentlich zelebrierter Kniefall», sagte der auf Skandale spezialisierte Wissenschaftler der Nachrichtenagentur dpa am Mittwoch, eine «massive Demutsgeste». +++

[20:02] +++ Der Auftritt von Bundespräsident Wulff in ARD und ZDF war nach Einschätzung des Körpersprache-Experten Stefan Verra nicht überzeugend. «Sein Kopf wackelte ganz stark nach links und rechts. Auch bei Aussagen, wo er klar sein wollte. Da hat man sofort im Unterbewusstsein 'das glaube ich ihm jetzt nicht'». Das müsse aber nicht bedeuten, dass Wulff gelogen habe, sagte Verra. «Aber ich meine, er glaubt selber in dem Moment nicht dran.» +++

[19:50] +++ Die FDP hat nach dem TV-Auftritt von Christian Wulff ein Ende der Debatte um den Bundespräsidenten gefordert. «Es ist gut, dass Christian Wulff zu den gegen ihn erhobenen Vorwürfen heute öffentlich Stellung genommen und Fehler eingeräumt hat. Das war ein wichtiger Schritt», sagte der designierte FDP-Generalsekretär Patrick Döring in Berlin. +++

[19:44] +++ Die CDU hat erleichtert auf den Auftritt des Bundespräsidenten in ARD und ZDF reagiert. «Ich bin sicher, dass Christian Wulff damit erfolgreich Vertrauen in der Bevölkerung zurückgewinnen wird», erklärte CDU-Generalsekretär Hermann Gröhe in Berlin. «Es ist gut, dass Christian Wulff sich noch einmal geäußert hat. Es war richtig, dass er sich den kritischen Fragen gestellt und für weitere Aufklärung gesorgt hat.» +++

[19:36] +++ Nach dem Interview von Bundespräsident Christian Wulff in ARD und ZDF haben die Grünen Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) zur Stellungnahme aufgefordert. Merkel könne mit der Erklärung Wulffs nicht zufrieden sein, sagte Bundesgeschäftsführerin Steffi Lemke in Berlin. «Wir erwarten, dass sie dazu Stellung nimmt.» Der Auftritt zeige, dass Wulff die Vorwürfe gegen ihn im Kern nicht verstanden habe. +++

[19:28] +++ Die Linkspartei sieht auch nach den jüngsten Erklärungen von Bundespräsident Wulff weiteren Aufklärungsbedarf. «Noch immer sind viele Fragen offen», sagte die Parteivorsitzende Gesine Lötzsch in Berlin. Sie warf dem Bundespräsidenten vor, er habe «ein gestörtes Verhältnis zur Presse, zur Wahrheit und zum Geld». +++

[19:18] +++ Auch nach dem Interview von Bundespräsident Christian Wulff in ARD und ZDF zu den Vorwürfen gegen ihn sieht die SPD weiteren Erklärungsbedarf. «Es bleiben Fragen offen, die aufgeklärt werden müssen», sagte der stellvertretende Fraktionschef Hubertus Heil in Berlin. «Dass sich Christian Wulff heute den Fragen von zwei Journalisten gestellt hat, war überfällig, ist aber nicht ausreichend.» Offen sei etwa, welches Amtsverständnis ein Bundespräsident habe, der kritische Berichterstattung zu unterbinden versuche. +++

[19:13] +++ Die Äußerungen von Bundespräsident Christian Wulff im ARD/ZDF-Interview zu seiner Kreditaffäre sollten nach Ansicht der Vorsitzenden der CSU-Landesgruppe im Bundestag, Gerda Hasselfeldt, respektiert werden. «Er hat zu allen offenen Fragen ausführlich persönlich Stellung genommen, und er hat auch sein Bedauern über getroffene Fehlentscheidungen zum Ausdruck gebracht», sagte sie im bayerischen Wildbad Kreuth. «Ich finde, das ist sehr zu respektieren, und ich appelliere nun an die Vertreter aller demokratischen Parteien, das höchste Amt in unserem Staat, das Amt des Bundespräsidenten, nicht zu beschädigen.» Die CSU habe in Wulff und seine Amtsführung großes Vertrauen. +++

[19:00] +++ Der Kredit der BW-Bank an Bundespräsident Wulff wird Mitte Februar in den zuständigen Gremien des Mutterkonzerns LBBW behandelt. Der Prüfungsausschuss der Landesbank Baden-Württemberg (LBBW) befasse sich am 13. Februar mit dem Thema, sagte ein Sprecher der Nachrichtenagentur dpa in Stuttgart. Am 23. Februar sei das Darlehen Thema im Aufsichtsrat der Landesbank. +++

[18:32] +++ Wulff sieht sich nach der Beantwortung der rund 400 Fragen nicht als Bundespräsident auf Bewährung. «Den Begriff der Bewährung halte ich für abwegig», sagte Wulff auf eine entsprechende Frage. Er habe weder als Bundespräsident noch als niedersächsischer Regierungschef gegen irgendein Gesetz verstoßen. Es sei nun die Frage, «ob nicht akzeptiert wird, dass auch ein Bundespräsident ein privates Leben hat». Er betonte, er wolle sich der Verantwortung des Amtes stellen und «nicht gleich bei der ersten Herausforderung weglaufen». Wem es in der Küche zu heiß sei, dürfe nicht Koch werden. +++

[18:28] +++ Wulff betonte, er könne bei seinen Urlauben bei befreundeten Unternehmern ausdrücklich keinen Verstoß gegen das niedersächsische Ministergesetz erkennen. Wenn alle Politiker ab sofort bei keinen Freunden mehr übernachten dürften oder eine Rechnung für Nächte im Gästezimmer ausstellen müssten, dann würde sich die Republik nicht zum Guten verändern. +++

[18:27] +++ Mit Blick auf seine frühere Kritik unter anderem an Ex-Bundespräsident Johannes Rau sagte Wulff, man werde lebensklüger und demütiger. Man müsse vor sich selbst immer wieder Rechenschaft ablegen. Das Amt des Bundespräsidenten sei schwieriger geworden. Er sei fest davon überzeugt, dass er das Amt durch eine Reihe von Aktivitäten wieder gestärkt habe, sagte Wulff. +++

[18:26] +++ SPD-Chef Gabriel hat Bundeskanzlerin Merkel (CDU) aufgefordert, die Eignung von Christian Wulff als Bundespräsident neu zu überprüfen. «Sie muss eine ehrliche Neubewertung der Fähigkeit von Herrn Wulff in diesem Amt vornehmen», sagte Gabriel. «Das ist keine Causa Wulff mehr, das ist eine Causa Merkel.» +++

[18:21] +++ Mit Blick auf das Darlehen der BW Bank sagte der Bundespräsident, es handele sich um normale und übliche Konditionen. Das gesamte Risiko der Zinsentwicklung liege bei ihm, sagte Wulff. Er habe keine Vorteile genossen, es handele sich um ein Angebot wie für andere auch. +++

[18:19] +++ Wulff betonte, er habe nicht versucht, die Berichterstattung der «Bild»-Zeitung zu verhindern, sondern lediglich darum gebeten, die Veröffentlichung zu verschieben, bis er von seinem Besuch in der Golfregion zurückgekehrt sei. Er habe darum gebeten, in der Berichterstattung auch zu erwähnen, dass er selbst den Kreditvertrag und viele Details wie den Namen der Kreditgeberin offenbart habe. Zugleich betonte Wulff, er wolle nicht Präsident in einem Land sein, in dem man sich kein Geld von Freunden leihen könne. +++

[18:17] +++ Auf den Vorwurf, er informiere die Öffentlichkeit nur per Salami-Taktik, erwiderte Wulff, die etwa 400 Anfragen von Journalisten seien von seinem Anwälten umfassend, nach bestem Wissen und Gewissen, beantwortet worden. Da die Anfragen scheibchenweise hereingekommen seien, könnten diese nur scheibchenweise beantwortet werden. Am morgigen Donnerstag sollen alle Details im Internet veröffentlicht werden, kündigte Wulff an. ++

[18:14] +++ Wulff betonte, er habe einen Lernprozess durchmachen müssen. Der Wechsel vom Amt des Ministerpräsidenten in Niedersachsen zum Staatsoberhaupt sei sehr schnell gegangen. Er räume Fehler ein, sagte er mit Blick auf den Anruf bei Medien, um die Berichterstattung zu verschieben. Das Staatsoberhaupt fügte hinzu: «Es gibt auch Menschenrechte - selbst für Bundespräsidenten.» +++

[18:10] +++ Wulff betonte, er habe bei dem Anruf bei Diekmann darum gefragt, den Artikel über seine Hausfinanzierung um einen Tag zu verschieben. Er bat darum, sein Vorgehen menschlich zu verstehen, auch vor dem Hintergrund der Belastungen seiner Familie. Er habe da auch eine Schutzfunktion für seine Familie gesehen. +++

[18:09] +++ Wulff räumte ein, der Drohanruf bei «Bild»-Chefredakteuer Kai Diekmann sei «ein schwerer Fehler» gewesen, der ihm leid tue, für den er sich auch entschuldigt habe. Diese Entschuldigung sei ja auch angenommen worden. +++

[18:06] +++ Bundespräsident Christian Wulff will ungeachtet des anhaltenden Drucks nicht zurücktreten. «Ich nehme meine Verantwortung gerne wahr», sagte Wulff im Interview bei ARD und ZDF. +++

[17:59] +++ Bundesinnenminister Hans-Peter Friedrich in Wildbad Kreuth zu dem schwer unter Beschuss stehenden Bundespräsidenten: «Man redet auf der Klausur nicht über Verfassungsorgane». +++

[17:58] +++ Das aufgezeichnete ARD/ZDF-Interview mit Wulff soll um 20.15 Uhr auf beiden Kanälen ausgestrahlt werden. Bereits um 18.25 Uhr will die ARD in einer Extra-Ausgabe der «Tagesschau» die wichtigsten Aussagen zeigen; ab 19 Uhr sollen dann Ausschnitte des Interviews auf «tagesschau.de» und «heute.de» zu sehen sein. +++

[17:51] +++ Bundespräsident Wulff hat mit seiner Interviewzusage an ARD und ZDF die Privatsender verärgert. In einer gemeinsamen Protestnote beklagen die RTL-Mediengruppe (inklusive n-tv), die ProSiebenSat.1-Gruppe sowie der Nachrichtensender N24 beim Bundespräsidialamt eine «Ungleichbehandlung». +++

[17:26] +++ Ein Fernsehinterview zur besten Sendezeit stellt nach Ansicht des Politikberaters Michael Spreng die einzig verbleibende Möglichkeit für den scharf kritisierten Bundespräsidenten Christian Wulff dar. «Selbst wenn es schiefgeht, kann es ja nicht schlimmer werden, als es jetzt schon ist.» +++