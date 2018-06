Berlin (dpa) - Die CDU hat erleichtert auf den Auftritt des Bundespräsidenten in ARD und ZDF reagiert. Er sei sicher, dass Christian Wulff damit erfolgreich Vertrauen in der Bevölkerung zurückgewinnen werde, erklärte CDU-Generalsekretär Hermann Gröhe. Es sei richtig, dass sich Wulff den kritischen Fragen gestellt und für weitere Aufklärung gesorgt habe. Die Ankündigung Wulffs, die Antworten auf Journalistenanfragen an ihn für alle zugänglich im Internet zu veröffentlichen, sei ein starkes Zeichen der Offenheit und Transparenz.

