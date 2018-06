Berlin (dpa) - Bundeskanzlerin Merkel erwartet in der Affäre um Bundespräsident Wulff weitere Erklärungen des Staatsoberhaupts. Sie habe «volles Vertrauen darin, dass der Bundespräsident auch weiterhin alle Fragen umfassend beantworten wird», sagte der stellvertretende Regierungssprecher Streiter.

Er bekräftigte, dass Merkel die Arbeit des Präsidenten außerordentlich schätze, wie sie es mehrfach deutlich gemacht habe. «Davon hat sie nichts zu widerrufen oder rückgängig zu machen.»

Jeder in einem hohen politischen Amt wisse, dass er Gegenstand der Berichterstattung werden könne, sagte der Vize-Regierungssprecher. Dies bedeute, sich mehr als andere Bürger für Nachforschungen zu öffnen und im Extremfall auch Handlungen im privaten Bereich wie etwa Hausfinanzierungen offen zu legen. Die Pressefreiheit sei «eine große Errungenschaft unserer Demokratie». Deren hohen Wert habe auch Wulff selbst ausdrücklich hervorgehoben.

Nach der Affäre um seinen Hauskredit ist Wulff wegen des Versuchs, die Berichterstattung darüber in der «Bild»-Zeitung zu verhindern», massiv in die Kritik geraten. Der Präsident will sich nach dpa- Informationen noch am (heutigen) Mittwoch in einem gemeinsamen Fernsehinterview von ARD und ZDF zu den gegen ihn gerichteten Vorwürfen äußern. Streiter verneinte die Frage, ob Merkel den Bundespräsidenten zu einer Stellungnahmen aufgefordert habe.

Streiter wies darauf hin, dass der Präsident ein Verfassungsorgan sei. «Deshalb hat die Bundeskanzlerin jetzt auch nicht jeden Tag zu kommentieren, was der Bundespräsident tut oder nicht tut oder tun sollte.»