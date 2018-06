Berlin (dpa) - Die Bundeskanzlerin erwartet in der Affäre um Christian Wulff weitere Erklärungen des Bundespräsidenten. Wulff will sich nach dpa-Informationen noch heute in einem gemeinsamen Fernsehinterview von ARD und ZDF zu den gegen ihn gerichteten Vorwürfen äußern.

