Hamburg/Berlin (dpa) - Bundespräsident Wulff hat trotz der anhaltenden Kritik an seinem Verhalten in der Kreditaffäre nicht an Ansehen in der Bevölkerung verloren. In einer Umfrage für den «Stern» äußerten sich 63 Prozent der Befragten zufrieden mit seiner Arbeit, 30 Prozent unzufrieden.

Forsa erhob die Daten allerdings vor Bekanntwerden der Interventionen des Präsidenten beim Axel Springer Verlag. In einer Umfrage Mitte Dezember hatten sich 62 Prozent zufrieden und 27 Prozent unzufrieden geäußert.

Unter den Spitzenpolitikern setzen die Bürger zunehmendes Vertrauen in Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU). Im Politikerranking des «Stern», bei dem die Befragten Punkte zwischen 0 (für «kein Vertrauen») und 100 (für «sehr großes Vertrauen») vergeben konnten, erhielt sie im Schnitt 62 Punkte. Das ist im Vergleich zum letzten Ranking Anfang November 2011 ein Plus von 3 Punkten und ihr bester Wert seit Juni 2010. Auf Platz zwei folgt Ex-Finanzminister Peer Steinbrück (SPD), der 2 Punkte einbüßt und auf 56 Punkte kommt. Auch SPD-Fraktionschef Frank-Walter Steinmeier verliert an Vertrauen und belegt mit 55 Punkten (-3) Rang drei.

Am Ende der Skala stehen zwei Spitzenpolitiker der FDP. Parteichef und Wirtschaftsminister Philipp Rösler verliert 5 Punkte und landet mit 30 Punkten auf dem vorletzten Platz. Außenminister Guido Westerwelle legt zwar um einen Punkt zu, bildet mit 28 Punkten aber weiter das Schlusslicht.

Auch im «Stern»-RTL-Wahltrend kommt die FDP zu Beginn des neuen Jahres nicht aus ihrer Schwächephase heraus. Sie bleibt demnach bei 3 Prozent, die Union erreicht wie in der Vorwoche 35 Prozent. Die Koalitionspartner bleiben damit weiter ohne eigene Mehrheit und liegen rund 10 Punkte unter ihrem Wahlergebnis von 2009. Damals kamen sie zusammen auf 48,4 Prozent.

Die SPD kommt der Forsa-Umfrage zufolge auf 27 Prozent (minus 1 Punkt). Keine Veränderungen gibt es bei den Grünen mit 14 Prozent und bei der Linken mit 8 Prozent. Die Piratenpartei gewinnt einen Punkt und wäre mit 8 Prozent im nächsten Bundestag vertreten. SPD und Grüne könnten mit zusammen 41 Prozent ohne Unterstützung einer anderen Partei keine Regierung bilden.