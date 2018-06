Berlin (dpa) - Keine 3D-Optik, keine Spezialeffekte - der französische Film «The Artist» ist genau das Gegenteil der aktuellen Blockbuster und gilt doch als heimlicher Oscar-Kandidat.

In Berlin wurde am Dienstagabend im Kino Delphi die Deutschlandpremiere des Schwarz-Weiß-Stummfilms gefeiert, der auch als Favorit bei den Golden Globes gehandelt wird.

Für die Premierengäste lautete der Dresscode «Abendkleidung». Gefeiert wurde im Stil des Films, der von einer tragischen Schauspielerkarriere in den 20er Jahren erzählt. Auch Jean Dujardin war gekommen. Er spielt in dem Film den gefeierten Hollywood-Stummfilmstar George, der den Sprung zum Tonfilm nicht schafft. Anders als seine Freundin Peppy (Bérénice Bejo), die sich von der Filmstatistin zum gefeierten Kinostar entwickelt. «The Artist» ist ab 26. Januar in den Kinos zu sehen.

The Artist auf Youtube