Madrid (SID) - Der spanische Radprofi Alejandro Valverde hat auch nach Ablauf seiner zweijährigen Dopingsperre jegliche Schuld von sich gewiesen. "Ich habe nichts falsch gemacht. Alles war legal. Ich habe ein reines Gewissen und denke nur über meine Rückkehr ins Renngeschehen nach", sagte der 31-Jährige der Tageszeitung El Tiempo.

Valverde war als Kunde des mutmaßlichen spanischen Dopingarztes Eufemiano Fuentes verurteilt worden. Einer der Blutbeutel war 2009 in Italien mit Valverdes DNA verglichen und ihm daraufhin zugeordnet worden. Zunächst wurde der Spanier in Italien und Mitte 2010 auch weltweit gesperrt. Diese Sperre wurde dann auf den Januar 2010 zurückdatiert.

Valverde wird in der kommenden Saison für Movistar an den Start gehen. Der Vuelta-Sieger von 2009 stand vor seiner Sperre bei Caisse d'Epargne unter Vertrag, seit 2011 ist Movistar Hauptsponsor des Teams. Sein Saisondebüt plant Valverde bei der Tour Down Under in Australien (17. bis 22. Januar).