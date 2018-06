Berlin (dpa) - Laura Dekker (16), Weltumseglerin, erfrischt sich vor der Küste Afrikas mit Atlantik-Wasser. «Es wird von Tag zu Tag wärmer und ich habe heute mehrere Eimer Wasser über mich geschüttet, um abzukühlen», schreibt die 16-Jährige in ihrem Internet-Tagebuch.

Die Niederländerin, die als jüngste Weltumseglerin in die Geschichte eingehen will, steuert im Atlantik nach Norden und will ihre Fahrt planmäßig in drei bis vier Wochen beenden.

Neujahr habe sie mit Musik gefeiert. Mond und Sterne seien ein guter Ersatz für ein Feuerwerk gewesen. «Auf See gibt es keine Lichtverschmutzung, weshalb der Sternenhimmel sehr schön ist», heißt es in Lauras Weblog. Die ersten Stunden des neuen Jahres habe sie allerdings nicht schlafen können, weil der Wind nachließ und ihr Segelboot «Guppy» enorm ins Rollen kam. Als der Wind später auffrischte, sei sie schließlich eingeschlafen und habe fast den ganzen Neujahrstag in der Koje gelegen.

