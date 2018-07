Doha (SID) - Tennis-Superstar Rafael Nadal war für Dennis Gremelmayr im Achtelfinale des ATP-Turnier in Doha erwartungsgemäß eine Nummer zu groß. Der Weltranglisten-189. aus Mannheim unterlag dem French-Open-Sieger nach 89 Minuten mit 2:6, 2:6. Nadal hatte in der ersten Runde Davis-Cup-Spieler Philipp Kohlschreiber 6:3, 6:7 (2:7), 6:3 ausgeschaltet.

Auch Benjamin Becker (Orscholz) verpasste in der Runde der letzten 16 eine Überraschung, brachte den an Nummer vier gesetzten Franzosen Gael Monfils aber an den Rand einer Niederlage. Nach 2:27 Stunden verlor Becker 5:7, 6:4, 5:7. Zuvor war im Achtelfinale der mit 1,024 Millionen Dollar dotierten Veranstaltung Qualifikant Matthias Bachinger dem Serben Viktor Troicki 6:7 (6:8), 1:6 unterlegen.