Köln (dpa) - Köln bereitet sich auf das erste Hochwasser des Jahres vor. Wegen des erwarteten kräftigen Regens werde der Pegel des Rheins weiter steigen, heißt es von der Hochwasserschutzzentrale. Von Morgen an werde es deshalb wohl erste Einschränkungen für die Schifffahrt geben. Mobile Schutzwände stehen bereit und können schnell aufgebaut werden. Tiefer liegende Wege und Parkplätze in der Nähe des Flusses sind schon gesperrt worden. Heute stand der Rheinpegel bei Köln bei sechs Metern. Übermorgen könnte er auf mehr als sieben Meter klettern. Der Höchststand wird am Sonntag erwartet.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.