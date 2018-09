Mannheim (SID) - Eiskunstläuferin Sarah Hecken wird ihren Titel bei den am Freitag beginnenden deutschen Meisterschaften in Oberstdorf wegen einer Fußverletzung nicht verteidigen können. Die Mannheimerin musste einen letzten Trainingsversuch wegen zu großer Schmerzen abbrechen, auch ihre Teilnahme an den europäischen Titelkämpfen vom 23. bis 28. Januar in Sheffield ist gefährdet.

"Sarahs Fuß spielt einfach noch nicht wieder mit. Wir hoffen jetzt, dass durch ein paar Tage Ruhe die Heilung beschleunigt wird. Wir würden natürlich ungern bei der EM auf eine derart verlässliche Läuferin verzichten wollen", sagte Elke Treitz, Vize-Präsidentin der Deutschen Eislauf-Union (DEU), dem SID. Die 18 Jahre alte Olympia-18. von Vancouver war im November vergangenen Jahres am Schleimbeutel operiert worden.