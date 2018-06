Hinterzarten (SID) - Hinterzarten richtet am Wochenende gleich zwei Skisprung-Weltcups der Frauen aus. Zusätzlich zum geplanten Wettbewerb am Sonntag wird einen Tag zuvor (9.45 Uhr) auch das ursprünglich für Schonach angesetzte Springen im Hochschwarzwald ausgetragen. Aufgrund von "Regen und warmen Temperaturen" hatte der Ski-Weltverband FIS die Veranstaltung in Schonach am Montag abgesagt.

Das ab 2014 olympische Frauen-Skispringen hatte erst Anfang Dezember in Lillehammer seine Weltcup-Premiere gefeiert.