Toblach (SID) - Langläuferin Denise Herrmann aus Oberwiesenthal hat auf der sechsten Etappe der Tour de Ski im Sprint das beste Weltcup-Ergebnis ihrer Karriere erreicht. Beim dritten Tagessieg in Serie von Marit Björgen (Norwegen) sprintete die 23-Jährige über 1,2 Kilometer in der freien Technik im italienischen Toblach auf einen starken vierten Platz. "Ich habe das noch gar nicht realisiert", sagte Herrmann. Bei den Männern scheiterte Josef Wenzl (Zwiesel) im Halbfinale und wurde Siebter. Den Sieg sicherte sich der Russe Nikolai Morilow.

Die 23-jährige Herrmann stürmte über die Lucky-Loser-Regelung in den Endlauf. Dort war sie aber chancenlos und kam 4,7 Sekunden hinter Dreifach-Olympiasiegerin Björgen ins Ziel, die in 3:17,5 Minuten vor Kikkan Randall (USA/0,5 Sekunden zurück) und Titelverteidigerin Justyna Kowalczyk (Polen/2,2) triumphierte. In der Gesamtwertung bleibt 30-km-Olympiasiegerin Kowalczyk vorne. Als beste Deutsche liegt Katrin Zeller (Oberstdorf) als Zehnte direkt vor Stefanie Böhler (Ibach).

Hanna Kolb (Buchenberg/8.) war im Halbfinale ausgeschieden. Für Zeller (19.) und Böhler (28.) war im Viertelfinale ebenso Endstation wie für Nicole Fessel (26.). Die Oberstdorferin war nach einem Sturz chancenlos - und sauer: "Die haben mich gesehen und in der Mitte zugemacht. Das ärgert mich wahnsinnig."

Dennoch war Bundestrainer Jochen Behle zufrieden mit dem Gesamtergebnis: "Es hat Klick gemacht. Im Dezember hat es noch nicht danach ausgesehen." Durch die starken Auftritte der deutschen Mannschaft erhielt auch Herrmann Auftrieb. "Zusammen freut es sich einfach am besten. Das verleiht einem Flügel", sagte die Sprintspezialistin, die sofort nach Rennen aus der Tour de Ski ausstieg. Herrmann spart ihre Kräfte für die Sprintrennen in Mailand (14./15. Januar).

Wenzl verpasste als Dritter seines Halbfinals nur knapp den Einzug ins Finale. Zuvor waren Tim Tscharnke (Biberau/15.) und Tobias Angerer (Vachendorf/20.) im Viertelfinale ausgeschieden. "Er hatte auch Brast und wollte sich unbedingt qualifizieren", sagte Behle über den Auftritt von Angerer. Der 34-Jährige hatte am Vortag einen Einbruch erlitten und war aus den Top 10 der Gesamtwertung gefallen. Die übrigen heimischen Starter kamen in der Qualifikation nicht unter die Top 30. Im Finale setzte sich Morilow in 3:03,4 Minuten im Foto-Finish vor Doppel-Olympiasieger Petter Northug (Norwegen) durch.

Durch seinen dritten Rang behauptete der Schweizer Titelverteidiger Dario Cologna (Schweiz) das Rote Trikot des Gesamtführenden. Ex-Gesamtweltcup-Sieger Angerer ist als 14. bester Athlet des Deutschen Skiverbandes (DSV).

Am Donnerstag geht die Tour de Ski bei den Frauen mit einem Verfolger über 15 Kilometer und bei den Männern über 35 Kilometer in der freien Technik mit Start in Cortina d'Ampezzo zurück nach Toblach.