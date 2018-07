Berlin (dpa) - Vom Aufschwung am Ausbildungsmarkt haben nach Angaben der IG Metall nur männliche Jugendliche profitiert. Die Zahl der mit jungen Männern abgeschlossenen Ausbildungsverträge sei im vorigen Jahr um vier Prozent gestiegen. So heißt es in einer Ausbildungsbilanz der Gewerkschaft, die der «Berliner Zeitung» vorliegt. Bei jungen Frauen habe es dagegen einen Rückgang um 1,2 Prozent gegeben. 2011 sei der Anteil der Ausbildungsverträge, der mit jungen Frauen geschlossen wurde, so niedrig gewesen wie noch nie seit 2002, stellt die IG Metall in ihrer Bilanz fest.

