Dallas (SID) - Erfolgreiches Jubiläum für Dirk Nowitzki: Deutschlands Sportler des Jahres feierte in seinem 1000. Spiel für die Dallas Mavericks in der nordamerikanischen Basketball-Profiliga NBA einen 98:89-Erfolg gegen die Phoenix Suns und führte den Titelverteidiger zum zweiten Sieg in Folge.

Mit 20 Punkten war der Würzburger bester Werfer seines Teams, das mit einer Bilanz von 3:4-Siegen in der Southwest Division auf Platz drei kletterte. Ihm folgten Jason Terry mit 18 und Lamar Odom mit 15 Zählern. Erfolgreichster Schütze der Partie war der Pole Marcin Gortat mit 22 Punkten.

Dirk Nowitzki ist der erste Spieler, der bei den Texanern die Marke von 1000 Spielen geknackt hat. In der gesamten NBA war dies zuvor 97 Akteuren geglückt.