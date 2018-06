Frankfurt/Main (dpa) - Nach seinem Rücksetzer zur Wochenmitte hat der Dax einen klaren Trend vermissen lassen. So drehte der Leitindex nach moderatem Plus zum Auftakt in die Verlustzone und gab um 0,23 Prozent nach auf 6097 Punkte.

Der MDax rückte derweil um 0,10 Prozent vor auf 9199 Punkte und der TecDax blieb mit 707 Punkten kaum verändert. Der Fokus der Anleger bleibt auf dem europäischen Anleihemarkt. Nach Deutschland und Portugal werden an diesem Vormittag in Frankreich neue Staatsanleihen ausgegeben. Die Nachfrage gilt als ein wichtiges Krisenbarometer.

Bei weiter ruhiger Nachrichtenlage bewegten im Dax insbesondere Analystenkommentare. So ging es für die Aktien von SAP um 0,77 Prozent nach oben, nachdem die Experten von Exane BNP ihr negatives Votum aufgegeben haben.

Im Mittelpunkt standen aber die Aktien von Brenntag mit einer Aktienplatzierung. Der Großaktionär Brachem Acquisition, der mehr als ein Drittel der Brenntag-Papiere hält, will bis zu 4,5 Millionen Aktien verkaufen. Händlern zufolge gelang dies zum Preis von 70 Euro. Die Papiere des Chemiehändlers sanken am MDax-Ende um 1,92 Prozent auf 70,85 Euro.