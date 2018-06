Frankfurt/Main (dpa) - Positive Signale vom US-Arbeitsmarkt haben dem Dax am Donnerstag ins Plus geholfen. Am Nachmittag legte der deutsche Leitindex um 0,12 Prozent zu auf 6119 Punkte, nachdem er zuvor belastet durch schwache Bankentitel bis auf 6040 Punkte abgerutscht war.

Der MDax mittelgroßer Werte büßte derweil nur noch 0,05 Prozent ein auf 9185 Punkte, während der TecDax um 0,14 Prozent zulegte auf 708 Punkte. In den USA ist die Beschäftigung im Privatsektor im Dezember erheblich stärker als erwartet gestiegen.

Die vom Arbeitsmarkt-Dienstleister Automatic Data Processing (ADP) ermittelten Daten gelten als Indikator für den großen Arbeitsmarktbericht am Freitag. Auch die Zahl wöchentlicher Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe ging zurück. Dies fing am Nachmittag die europaweit spürbare Schwäche des Bankensektors ab, der Börsianern zufolge weiter unter dem hohen Abschlag bei der geplanten Kapitalerhöhung der italienischen Großbank Unicredit leidet.

Die Anleger machen sich Sorgen um den anhaltenden Kapitalbedarf von Banken, die auch deutsche Institute nochmal an den Kapitalmarkt zwingen könnten. Insbesondere die Commerzbank wird hier immer wieder genannt, Gerüchte brachten jetzt aber auch den Branchenprimus Deutsche Bank ins Spiel.

Ein Sprecher wollte dies nicht kommentieren und Börsianer halten Kapitalbedarf für unwahrscheinlich - die Aktie reagierte mit minus 3,11 Prozent gleichwohl deutlich negativ. Commerzbank-Papiere sanken um 3,75 Prozent. Auch Auktionen von Staatsanleihen sorgen fortwährend für Verunsicherung, wie auch der schwache Euro zeigt. Immerhin gilt die Nachfrage als wichtiges Krisenbarometer. Nach Deutschland und Portugal platzierte am Vormittag Frankreich neue Papiere.

Für Henkel-Aktien ging es nach Kommentaren von L'Oreal um 0,91 Prozent aufwärts. Der französische Kosmetikkonzern zeigte sich «sehr zuversichtlich» für 2012. Bayer reagierten mit plus 1,77 Prozent positiv auf gute Zahlen von Monsanto. Die Aktien von Brenntag verloren dagegen im MDax nach einer Aktienplatzierung 0,98 Prozent.

Am Rentenmarkt sank die durchschnittliche Rendite der börsennotierten Bundeswertpapiere auf 1,54 (Vortag: 1,57) Prozent. Der Rentenindex Rex stieg um 0,05 Prozent auf 131,02 Punkte. Der Bund Future legte um 0,28 Prozent zu auf 138,47 Punkte. Der Eurokurs fiel weiter. Die Europäische Zentralbank (EZB) setzte den Referenzkurs auf 1,2832 (Mittwoch: 1,2948) Dollar fest. Der Dollar kostete damit 0,7793 (0,7723) Euro.