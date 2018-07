Frankfurt/Main (dpa) - Schwache Finanzwerte haben den Dax am Donnerstag leicht ins Minus gedrückt. «Die Schuldenkrise der Eurozone spielt wieder die erste Geige», kommentierte Händler Manoj Ladwa von ETX Capital. Positive Signale vom US-Arbeitsmarkt aber dämmten die Verluste deutlich ein.

Der deutsche Leitindex büßte nach kurzen Ausflügen in die Gewinnzone am Ende 0,25 Prozent auf 6095,99 Punkte ein. Für den MDax mittelgroßer Werte ging es um 0,21 Prozent auf 9170,46 Punkte nach unten, während der TecDax um minimale 0,03 Prozent auf 707,19 Punkte vorrückte.

Börsianern zufolge belastete der tags zuvor bekanntgegebene hohe Abschlag bei der geplanten Kapitalerhöhung der italienischen Großbank Unicredit den Sektor europaweit. Die Anleger machten sich Sorgen um den anhaltenden Kapitalbedarf von Banken, der auch deutsche Institute nochmal an den Kapitalmarkt zwingen könnte. Insbesondere die Commerzbank wird hier immer wieder genannt, Gerüchte brachten jetzt aber auch den Branchenprimus Deutsche Bank ins Spiel. Ein Sprecher des Instituts wollte dies nicht kommentieren und Börsianer halten Kapitalbedarf für unwahrscheinlich - die Aktien reagierten mit minus 5,60 Prozent auf 27,965 Euro gleichwohl deutlich negativ. Die Commerzbank-Papiere sanken um 4,45 Prozent. Auch die Anteilscheine von Versicherern und der Deutschen Börse gehörten zu den größten Verlierern.

Auktionen von Staatsanleihen sorgen ebenfalls fortwährend für Verunsicherung, wie auch der mit zuletzt 1,2804 US-Dollar schwache Euro zeigt. Immerhin gilt die Nachfrage nach Staatsanleihen als wichtiges Krisenbarometer. Nach Deutschland und Portugal platzierte am Vormittag Frankreich neue Papiere. Der leichte Anstieg der Refinanzierungskosten und die im Vergleich zum langfristigen Durchschnitt verhaltene Nachfrage wurde am Devisenmarkt kritisch bewertet.

Für Henkel-Aktien ging es nach Kommentaren von L'Oreal um 0,67 Prozent aufwärts. Der französische Kosmetikkonzern zeigte sich «sehr zuversichtlich» für 2012. Die Bayer-Titel reagierten mit plus 1,50 Prozent positiv auf gute Zahlen des weltgrößten Agrar- und Biotechnikkonzerns Monsanto. Die Papiere des Chemikalienhändlers Brenntag dagegen verloren im MDax nach einer Aktienplatzierung 1,16 Prozent.

Auch die übrigen großen Börsen gaben nach. Der Eurostoxx 50 sank um 1,45 Prozent auf 2315,75 Punkte, und auch in Paris und London beendeten die Leitindizes die Sitzungen in der Verlustzone. In New York lag der Dow Jones zum europäischen Handelsschluss etwa 0,40 Prozent im Minus.

Am Rentenmarkt sank die durchschnittliche Rendite der börsennotierten Bundeswertpapiere auf 1,54 (Mittwoch: 1,57) Prozent. Der Rentenindex Rex stieg um 0,05 Prozent auf 131,02 Punkte. Der Bund Future legte um 0,44 Prozent auf 138,70 Punkte zu. Der Eurokurs fiel weiter. Die Europäische Zentralbank setzte den Referenzkurs auf 1,2832 (1,2948) Dollar fest. Der Dollar kostete damit 0,7793 (0,7723) Euro.