Madrid (SID) - Große Ehre für Fußball-Weltmeister Iker Casillas: Nach dem Torwart der spanischen Nationalmannschaft ist in dessen Heimatstadt Móstoles 30 Kilometer südlich von Madrid eine Allee benannt worden. Im Rahmen eines Volksfestes wurde am Donnerstag die 1,9 Kilometer lange Avenida de los Deportes in Avenida de Iker Casillas umbenannt.

Der 30-Jährige ist in Móstoles geboren und spielt seit seiner Jugend beim Rekordmeister Real Madrid. Voller Stolz weihte Casillas in der 200.000-Einwohner-Stadt auch einen Gedenkstein ein, auf dem sein in Spanien berühmtes Zitat eingraviert wurde: "Ich bin kein Galaktischer, ich bin aus Mosteles."