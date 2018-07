Köln (SID) - Der ehemalige deutsche Junioren-Nationalspieler Nando Rafael soll für Angola am Afrika-Cup teilnehmen. Der 27-Jährige vom Fußball-Bundesligisten FC Augsburg, der in der laufenden Saison bislang erst in zwei Spielen zum Einsatz gekommen ist, wurde von Nationaltrainer Lito Vidigal für den vorläufigen 26-köpfigen Kader für die Kontinentalmeisterschaft in Äquatorial Guinea und Gabun (21. Januar bis 12. Februar) nominiert. Damit wird Nando Rafael, der sich mit der Mannschaft seines Geburtslandes bereits auf das Turnier vorbereitet, Aufsteiger Augsburg zu Beginn der Rückrunde voraussichtlich fehlen. Angola trifft in den Gruppenspielen auf Burkina Faso, die Elfenbeinküste und den Sudan.