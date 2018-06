London (SID) - "Skandalprofi" Luis Suárez vom englischen Fußball-Erstligisten FC Liverpool hat versucht, seine rassistische Entgleisung zu relativieren. Der Uruguayer war vom englischen Fußballverband FA für acht Spiele gesperrt und zu einer Geldstrafe in Höhe von 40.000 Pfund (48.000 Euro) verurteilt worden, nachdem er den Franzosen Patrice Evra von Manchester United beim Meisterschaftsspiel am 15. Oktober (1:1) mit dem Wort "Neger" beleidigt hatte.

"Ich habe den Mitgliedern der Kommission erklärt, dass ich dieses Wort nie wieder auf einem englischen Spielfeld sagen werde", sagte Suarez: "Ich habe das Wort aber nur ein einziges Mal und auf Spanisch benutzt." Die FA hatte erklärt, Suárez habe das Wort mehrmals benutzt. Der Stürmer war zudem mit einem weiteren Spiel Sperre belegt worden, weil er nach dem Meisterschaftsspiel beim FC Fulham (0:1) am 5. Dezember den gegnerischen Fans den "Stinkefinger" gezeigt hatte.

Die Aussagen von Suarez wurden unmittelbar kritisiert. "Dieser Versuch einer verspäteten Entschuldigung ist beklagenswert", sagte Herman Ouseley der britischen Tageszeitung The Guardian. Ouseley ist Chef der von der FA geförderten Anti-Rassismus-Kampagne "Kick It Out" und ehemalige Vorsitzender der britischen Kommission für ethnische Gleichbehandlung.

"Ich kann nicht glauben, dass ein Verein von Liverpools Größe es sich erlauben kann, durch solche krassen und unbedachten Reaktionen Schaden zu nehmen", sagte Ouseley weiter.