Fiambala (SID) - Ein Missgeschick hat Beifahrer Dirk von Zitzewitz (Eutin) und dessen südafrikanischen Piloten Giniel de Villiers auf der 5. Etappe der Rallye Dakar ausgebremst und wertvolle Zeit auf die Spitze gekostet. Auf dem 177 Kilometer langen Wertungsstück von Chilecito nach Fiambala fuhr sich das Siegerduo von 2009 in den berüchtigten weißen Sanddünen von Fiambala nach einer unübersichtlichen Kuppe fest und verlor dabei etwa eine Viertelstunde.

"Heute sind wir hinter einer Düne in eine Art Windloch geraten, das sehr weichen und tiefen Sand aufwies, und dort haben wir uns kräftig eingegraben", sagte von Zitzewitz: "Doch mit diesem Zeitverlust können wir leben. Denn die Dakar ist noch sehr lang."

In der Gesamtwertung rutschte das Duo mit einer Tageszeit von 2:30:03 Stunden auf den fünften Rang ab und hat nun 21:01 Minuten Rückstand auf den französischen Rekordgewinner Stéphane Peterhansel (11:58:03 Stunden). Der Tagessieg ging an den Polen Krzysztof Holowczyc im Mini All4, der sich in 2:10:51 Stunden vor dem Robby Gordon aus den USA (Hummer/1:01) und Peterhansel (Mini All4/3:52) durchsetzte.

Bei den Motorradfahrern sicherte sich der Franzose Cyril Desprès (KTM) seinen zweiten Tagessieg. Desprès setzte sich auf der 265 Kilometer langen Wertungsprüfung in 2:28:33 Stunden vor dem Spanier Marc Coma (KTM/1:41 Minuten zurück) und dessen Landsmann Joan Barreda Bort (Husquarna/12:42) durch. Damit baute Desprès auch seinen Vorsprung in der Gesamtwertung aus. Der 36-Jährige liegt mit 14:19:00 Stunden vor Coma (9:51) und dem Yamaha-Piloten Helder Rodrigues (47:56).

Für die 33. Rallye Dakar hatten sich insgesamt 465 Wettbewerber aus 50 Nationen in die Starterlisten eingetragen. Das Rennen führt im weiteren Verlauf durch Chile und endet nach insgesamt 8500 Kilometern am 15. Januar in der peruanischen Hauptstadt Lima.