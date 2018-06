Wulff verweigert Veröffentlichung von «Bild»-Anruf

Berlin (dpa) - Bundespräsident Christian Wulff gerät nach seinem versuchten Befreiungsschlag erneut in Erklärungsnot. Er verweigerte die Veröffentlichung seines ominösen Telefonanrufs bei der «Bild»-Zeitung. Die Zeitung hatte zuvor Wulffs Version des Anrufs widersprochen und das Staatsoberhaupt gebeten, die umstrittenen Äußerungen auf der Mailbox von «Bild»-Chefredakteur Kai Diekmann verbreiten zu dürfen. Wulff lehnte ab. «Bild» bedauerte die Entscheidung, will aber auf eine Veröffentlichung verzichten.

Bahr verlangt von Rösler bei Dreikönig Profilschärfung der FDP

Berlin (dpa) - Bundesgesundheitsminister Daniel Bahr hat FDP-Chef Philipp Rösler aufgefordert, in seiner Dreikönigsrede der Partei einen Weg aus der Krise zu weisen. Rösler solle zeigen, wie er das Profil der FDP schärfen wolle, sagte Bahr der dpa. Die Botschaft für die kommenden Monate müsse klar erkennbar sein: Nur die Liberalen seien die Partei der Sozialen Marktwirtschaft und der Bürgerrechte. Morgen will Rösler bei dem traditionsreichen Treffen in Stuttgart versuchen, mit seiner Rede die Partei wieder aufzurichten.

Obama kündigt verschlanktes Militär an

Washington (dpa) - US-Präsident Barack Obama will angesichts leerer Staatskassen ein schlankeres Militär und richtet den Blick verstärkt nach Asien. Man schlage nach einem Jahrzehnt der Kriege ein neues Kapitel auf, sagte Obama. Die Sicherheit der USA soll künftig durch weniger Bodentruppen gewährleistet werden. Die Präsenz in der asiatisch-pazifischen Region werde verstärkt, kündigte der Präsident an. Zugleich würden die USA weiterhin in ihre Bündnisse und Allianzen investieren, darunter auch die Nato.

Staatsanwalt fordert Todesstrafe für Mubarak

Kairo (dpa) - Die Generalstaatsanwaltschaft hat die Todesstrafe für den ehemaligen ägyptischen Präsidenten Husni Mubarak gefordert. Im Abschlussplädoyer hieß es, Mubarak trage die Verantwortung für den Tod von Hunderten friedlichen Demonstranten. Mubaraks Söhnen Alaa und Gamal drohen in dem gleichen Verfahren Haftstrafen von 15 bis 25 Jahren. Der Prozess wird am kommenden Montag fortgesetzt. Mubarak war vom Militär im Februar 2011 nach Massenprotesten abgesetzt worden. Mit dem Urteil wird in spätestens einem Monat gerechnet.

Iran nennt geplantes Ölembargo der EU feindliche Maßnahme

Teheran (dpa) - Der Iran hat das geplante Ölembargo der EU als feindliche Maßnahme und Versuch eines Handelskriegs bezeichnet. Die Regierung mache sich deshalb aber keine Sorgen, sagte Außenminister Ali-Akbar Salehi zu Reportern in Teheran. Das Land habe bereits notwendige Schritte ergriffen, um auf ein Embargo zu antworten. Hintergrund ist ein Interview des französischen Außenministers Alain Juppé mit der Zeitung «Le Figaro». Darin äußert Juppé die Hoffnung, dass die Europäer Ende Januar ein Ölembargo verabschieden.

Radikale Islamisten räumen bei Wahl in Ägypten ab

Kairo (dpa) - Bei der Parlamentswahl in Ägypten haben die radikalen Islamisten in der dritten und letzten Runde noch besser abgeschnitten als in den ersten beiden Wahlgängen. Das staatliche Nachrichtenportal «Egynews» berichtet unter Berufung auf erste Ergebnisse der Auszählung, dass die Partei des Lichts in zwei Provinzen auf Platz eins liegt. Damit wird eine Mehrheit der islamistischen Parteien im ersten Parlament nach der Entmachtung von Präsident Husni Mubarak immer wahrscheinlicher.