Berlin (dpa) - Dirk Niebel sieht gute Voraussetzungen für eine Trendwende für die FDP bei ihrem heute beginnenden Dreikönigstreffen. Der Entwicklungsminister sagte «Bild.de»: Die Situation sei sehr schwierig, aber seine Partei komme jetzt in ruhigeres Fahrwasser. Nach dem erfolgreichen Mitgliederentscheid könne man jetzt ganz klar sagen, wofür die FDP in der Eurofrage stehe. Das sei eine gute Voraussetzung, um an Drei-König den Turnaround zu schaffen. Zentrale Botschaft müsse sein: «Wir sind wieder da. Wir haben aufgehört, uns mit uns selbst zu beschäftigen.»

