Köln (SID) - Einen Tag nach dem enttäuschenden vierten Platz der Frauen wollen es die deutschen Biathleten beim Heim-Weltcup in Oberhof besser machen und mit der Staffel aufs Podest fahren. Das Rennen beginnt um 18.20 Uhr.

Gregor Schlierenzauer verpasste am Mittwoch mit dem zweiten Platz in Innsbruck die Chance auf den Durchmarsch bei der Vierschanzentournee, schon am Donnerstag geht es an der letzten Station weiter. In Bischofshofen beginnt um 16.30 Uhr die Qualifikation zum vierten Springen.

Die Rodler starten zu ihrem Weltcup in Königssee, wo die deutschen Männer um Olympiasieger Felix Loch nach zehn Jahren wieder einen Heimsieg feiern wollen. Doch am Donnerstag stehen zunächst die Rennen der Doppelsitzer (ab 9.10 Uhr) und der Frauen (ab 11.20 Uhr) auf dem Programm.

Beim alpinen Ski-Weltcup in Zagreb starten die Männer zum Slalom. Felix Neureuther will nach seinem dritten Platz in Alta Baldia und Rang vier in Flachau auch zu Jahresbeginn für Furore sorgen.

Am Donnerstag geht die Tour de Ski bei den Frauen mit einem Verfolger über 15 Kilometer und bei den Männern über 35 Kilometer in der freien Technik weiter. Start ist in Toblach.