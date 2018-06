Chennai (Indien) (SID) - Andreas Beck hat beim ATP-Turnier im indischen Chennai den Sprung ins Viertelfinale verpasst. Der 25-jährige aus Weingarten musste sich in der Runde der letzten 16 dem Belgier David Goffin nach 2:18 Stunden mit 6:4, 4:6, 2:6 geschlagen geben. In der ersten Runde war Beck mit einem 6:3, 7:6-Erfolg gegen Vasek Pospisil aus Kanada ins Tennisjahr 2012 gestartet. Weitere deutsche Spieler waren in Chennai nicht am Start.