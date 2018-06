FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Kurs des Euro <EURUS.FX1> ist am Donnerstag gegenüber dem US-Dollar auf den tiefsten Stand seit 15 Monaten gefallen. Die Sorge um angeschlagene Banken und verschuldete Staaten der Eurozone dominiere wieder das Geschehen, sagten Experten. Am Vormittag hatte eine vielbeachtete Auktion französischer Staatsanleihen für Enttäuschung an den Devisenmärkten gesorgt. Am späten Nachmittag wurde der Euro mit 1,2806 Dollar notiert. Am frühen Morgen war er noch bis zu 1,2945 Dollar wert gewesen. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs gegen Mittag auf 1,2832 (Mittwoch: 1,2948) Dollar festgesetzt.

Eine Versteigerung lang- und ultralanglaufender französischer Staatstitel brachte die Gemeinschaftswährung nach den deutlichen Verlusten vom Vortag weiter unter Druck. Nach Einschätzung von Sebastian Sachs, Währungsexperten beim Bankhaus Metzler, war die Auktion zwar keine "Katastrophe". Der leichte Anstieg der Refinanzierungskosten und die im Vergleich zum langfristigen Durchschnitt verhaltene Nachfrage wurde am Devisenmarkt dennoch kritisch bewertet.

Weitere Belastung für den Euro brachten wieder einmal der angeschlagene europäische Bankensektor. Nachdem die italienische Großbank UniCredit <UCG.AFF> <CRI.FSE> mit ihren Problemen bei einer Kapitalerhöhung am Mittwoch die Initialzündung gegeben hatte, ist der Krisenherd laut Devisen-Analyst Sachs wieder in den Fokus der Investoren gerückt. Dazu kamen zuletzt neue Negativmeldungen über spanische Geldinstitute. Bei dieser für die Euroländer kritischen Nachrichtenlage komme außerdem die relative Dollar-Stärke ungelegen, so Sachs. In den USA hatten positive Arbeitsmarktdaten die Hoffnung auf eine baldige wirtschaftliche Erholung genährt.

Zu anderen wichtigen Währungen hatte die EZB die Referenzkurse für einen Euro auf 0,82675 (0,83110) britische Pfund <GBPVS.FX1>, 98,67 (99,43) japanische Yen <JPYVS.FX1> und 1,2187 (1,2196) Schweizer Franken <CHFVS.FX1> festgelegt. In London wurde der Preis für die Feinunze Gold am Nachmittag mit 1599.00 (Vortag: 1.613,00) Dollar fixiert. Ein Kilogramm Gold kostete 39.740,00 Euro (Vortag: 38.870,00 Euro).