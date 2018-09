Offenbach (dpa) - Ausläufer des Orkans «Andrea» haben am Morgen in Hessen und Rheinland-Pfalz erste Schäden angerichtet. Betroffen waren vor allem Mittel- und Osthessen. Bei Hünfeld in der Nähe von Fulda wurde ein Sattelzug von einer Orkanböe erfasst und umgeworfen. Im Hunsrück und in der Eifel mussten mehrere Straßen wegen umgeknickter Bäume gesperrt werden. Die Meteorologen des Deutschen Wetterdienstes erwarteten im Laufe des Tages weitere Orkanböen auch in anderen Bundesländern mit Regen und Schnee.

